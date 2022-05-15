Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в телеграме .

"За 15 мая россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Дробышевом и 1 в Торецке. Еще 13 человек получили ранения. Также сегодня удалось уточнить информацию о 3 гражданских, погибших ранее: 2 в Сиверске и 1 в Вольном Поле", - отметил он.

В Бахмуте оказали медицинскую помощь трем гражданским, раненым в Луганской области. Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе сейчас установить невозможно.

Укрпочта организовала доставку помощи для украинских военных и гражданского населения в Донецкой и Луганской областях.

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