На Донетчине в результате обстрелов оккупантов ранены трое мирных жителей
За сутки 21 декабря на подконтрольной Украине территории Донецкой области в результате обстрелов рашистов ранения получили трое мирных жителей
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
21 декабря российские захватчики ранили троих мирных жителей Донецкой области. В частности, два человека в Торецке и еще один в Бахмуте.
Всего в результате действий оккупантов с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 1275 жителей Донбасса.
Еще 2773 – получили ранения разной степени тяжести.
Сейчас точное количество жертв установить в Мариуполе и Волновахе невозможно.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркивает руководитель области.
- 18 декабря от рук оккупантов в Донецкой области погибли трое гражданских.
- За сутки, 19 декабря, от рук российских захватчиков на территории Донбасса погибли по меньшей мере трое мирных жителей.
- Поздно вечером 20 декабря российские войска обстреляли артиллерией Курахово, что в Донецкой области - ранены, повреждены дома и автомобили.
- По словам военного эксперта Сергея Згурца, у Бахмута россияне сконцентрировали наиболее боеспособные части вагнеровцев, артиллерии и другой техники, ВСУ также подвели две дополнительные бригады.
- 21 декабря военный эксперт Defence Express Иван Киричевский отметил, что под Бахмутом ВСУ истощают и уничтожают врага .
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