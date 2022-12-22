Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

21 декабря российские захватчики ранили троих мирных жителей Донецкой области. В частности, два человека в Торецке и еще один в Бахмуте.

Всего в результате действий оккупантов с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 1275 жителей Донбасса.

Еще 2773 – получили ранения разной степени тяжести.

Сейчас точное количество жертв установить в Мариуполе и Волновахе невозможно.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркивает руководитель области.

18 декабря от рук оккупантов в Донецкой области погибли трое гражданских.

За сутки, 19 декабря, от рук российских захватчиков на территории Донбасса погибли по меньшей мере трое мирных жителей.

Поздно вечером 20 декабря российские войска обстреляли артиллерией Курахово, что в Донецкой области - ранены, повреждены дома и автомобили.

По словам военного эксперта Сергея Згурца, у Бахмута россияне сконцентрировали наиболее боеспособные части вагнеровцев, артиллерии и другой техники, ВСУ также подвели две дополнительные бригады.

21 декабря военный эксперт Defence Express Иван Киричевский отметил, что под Бахмутом ВСУ истощают и уничтожают врага .

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