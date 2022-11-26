На Донетчине в результате обстрелов армии РФ ранены четыре мирных жителя
За минувшие сутки на территории Донецкой области в результате обстрелов оккупантов из России ранены четыре мирных жителя
Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .
За 25 ноября российские захватчики ранили 4 гражданских человека в Донецкой области, в том числе три - в Бахмуте, и еще один - в Краматорске.
В общей сложности на территории Донецкой области рашисты убили по меньшей мере 1223 человека и еще 2638 ранили.
В настоящее время информация о точном количестве жертв в Мариуполе и Волновахе отсутствует.
"Каждый военный преступник будет наказан", – добавил Кириленко.
- Ночью, 23 ноября, русские войска обстреляли Вольнянск в Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы.
- На Донетчине в течение суток, 22 ноября, оккупационные войска нанесли разрушения админздания и двум многоэтажкам, повреждены и частные дома, погибли и ранены.
- В Торецке Донецкой области в результате российских обстрелов уничтожен детский сад "Мир".
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