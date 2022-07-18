На Донетчине в результате обстрела ранены трое детей
В результате российских обстрелов Соледара и Ягодного Бахмутского района Донецкой области 17 июля травмировались трое взрослых и трое детей
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
"В результате массированных атак травмированы трое граждан в возрасте от 38 до 64 лет. Также получили осколочные ранения трое детей 2019, 2020 и 2013 годов рождения", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщили о разрушении домов, хозяйственных построек и гаражей.
В Офисе генпрокурора отметили, что осуществляют досудебное расследование по двум уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.
- Около 14:00 – 15:00 17 июля в Запорожье раздавались взрывы. Русские стреляли по городам и селам на линии фронта, приводя к пожарам на полях.
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