На Донетчине в результате обстрела пострадал 1-летний ребенок
Во вторник, 18 июля, в Донецкой области в результате российских обстрелов пострадало село Желанне Первое
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Российские террористы использовали реактивную артиллерию для обстрела села Желанне Первое Покровского района. Ранены 5 человек, среди них 1-летний и 13-летний мальчики. В это время дети играли в собственном дворе.
Ранены получили еще три человека: две женщины и мужчина в возрасте от 34 до 62 лет. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
- Днем 18 июля российская оккупационная армия обстреляла Двухлетнюю в Харьковской области, в результате чего погиб пожилой мужчина и получила ранение женщина.
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