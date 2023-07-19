На Донетчине в результате обстрела пострадал 1-летний ребенок

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Российские террористы использовали реактивную артиллерию для обстрела села Желанне Первое Покровского района. Ранены 5 человек, среди них 1-летний и 13-летний мальчики. В это время дети играли в собственном дворе.

Ранены получили еще три человека: две женщины и мужчина в возрасте от 34 до 62 лет. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.