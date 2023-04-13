Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

Вчера россияне убили одного жителя поселка Очеретино Покровского района. Также в населенном пункте ранен человек.

Еще один мирный житель получили повреждения в поселке Кураховка.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1465 украинцев, 3382 жителя получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.