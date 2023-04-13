На Донетчине в результате действий российской армии погиб мирный житель, есть раненые
За минувшие сутки, 12 апреля, российское войско било по мирным населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов погиб человек, двое получили повреждения
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
Вчера россияне убили одного жителя поселка Очеретино Покровского района. Также в населенном пункте ранен человек.
Еще один мирный житель получили повреждения в поселке Кураховка.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1465 украинцев, 3382 жителя получили ранения разной степени тяжести.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.
"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.
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