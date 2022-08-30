На Донетчине в результате действий оккупантов погибли еще 2 человека, по меньшей мере 4 ранены
За сутки в Донецкой области российские оккупанты убили двух человек, еще 4 получили ранения
Об этом информирует глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .
"За 29 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Раздольном и Пивничном", - говорится в сообщении.
Также известно еще о 4 гражданских, которые в результате действий рашистов получили ранения. Пострадавшие есть в Бахмуте, Авдеевке, Нетайлово и Первомайском.
Информацию о количестве жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно установить.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 777 человек, ранены – 1984.
- Ранее стало известно, что на территории Донетчины размещен по меньшей мере 21 фильтрационный лагерь, где удерживают и допрашивают украинцев.
- 27 августа Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытались наступать в направлении Славянска, Краматорска и Авдеевки , однако вынуждены были отступить.
- 28 августа российские войска обстреляли Славянск и Краматорск в Донецкой области, жители пострадавших домов были вовремя эвакуированы
- За 28 августа в Донецкой области российские войска убили еще восьмерых мирных жителей.
- 29 августа представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что ВСУ закрепились в окрестностях поселка Пески и держат оборону
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