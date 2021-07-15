На Донетчине в ДТП погиб полицейский

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции Донецкой области.



Майор полиции, 38-летний Александр Корж, вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование.



"Александр, управлявший автомобилем, погиб, пассажиры получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.



Александр Корж служил в органах внутренних дел 21 год. В частности, работал на линии розыска без вести пропавших лиц и преступников, скрывавшихся от закона. С начала года занял должность старшего оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции и занимался расследованием тяжких и особо тяжких преступлений.

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