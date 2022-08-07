Об этом сообщают ВМС ВСУ в телеграме.

"В течение вчерашних суток, 6 августа, на Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 15 человек живой силы врага и 1 склад с боеприпасами", - подчеркнули украинские военные.

Также удар по оккупантам нанесли артиллеристы ВМС ВСУ. Потери уточняют.

На войне РФ против Украины ликвидировали оккупантов из 64-й бригады, пытавших мирных жителей Бучи.

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