На Донетчине украинские артиллеристы уничтожили две вражеские САУ 2С3 "Акация"
43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила вместе с побратимами из 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича успешно уничтожают оккупантов вна Донетчине
Об этом сообщает 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило.
"Наша прекрасная украинская земля на Донетчине, с которой успешно выжгли две САУ 2С3 "Акация"", - говорится в сообщении.
- Напомним, ВСУ постоянно дают огневый ответ врагу на обстрелы Сумщины.
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