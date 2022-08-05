Об этом сообщает 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило.

"Наша прекрасная украинская земля на Донетчине, с которой успешно выжгли две САУ 2С3 "Акация"", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ постоянно дают огневый ответ врагу на обстрелы Сумщины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb