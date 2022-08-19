Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Сегодня враг боится залетать в зону действия нашей противовоздушной системы. В частности, из-за того, что очень хорошо работает украинская авиация. Наша авиация сейчас работает очень мощно. А то, что оккупанты что-то там накапливаются в районе Луганска и Донецка, придет время HIMARS и ВСУ исправят эту ситуацию", – объяснил Шакун.

Офицер ТрО Луганщины убежден, что ВСУ могут ударить по военным авиабазам на территории России.

"Россияне что-то еще накапливают на аэродромах возле Луганска и Донецка. Я считаю, что скоро это все будет уничтожено. Стоит еще ударить по аэродрому Миллерово, чтобы оккупанты меньше летали в украинском небе. Однако всему свое время", - добавил он.

19 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что в Донецкой области, недалеко от Славянска, российский агрессор попытался прорвать оборону ВСУ, но с потерями отошел.

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