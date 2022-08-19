На Донетчине украинская авиация мощно работает по оккупантам, - офицер ТрО Луганщины Шакун
Офицер ТрО Лугащины Сергей Шакун рассказал, что украинская боевая авиация успешно отрабатывает по оккупантам Донецкой области
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сегодня враг боится залетать в зону действия нашей противовоздушной системы. В частности, из-за того, что очень хорошо работает украинская авиация. Наша авиация сейчас работает очень мощно. А то, что оккупанты что-то там накапливаются в районе Луганска и Донецка, придет время HIMARS и ВСУ исправят эту ситуацию", – объяснил Шакун.
Офицер ТрО Луганщины убежден, что ВСУ могут ударить по военным авиабазам на территории России.
"Россияне что-то еще накапливают на аэродромах возле Луганска и Донецка. Я считаю, что скоро это все будет уничтожено. Стоит еще ударить по аэродрому Миллерово, чтобы оккупанты меньше летали в украинском небе. Однако всему свое время", - добавил он.
- 19 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что в Донецкой области, недалеко от Славянска, российский агрессор попытался прорвать оборону ВСУ, но с потерями отошел.
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