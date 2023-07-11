Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что коллаборант собирал для российских спецслужб информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в Краматорске. Ранее мужчина пытался отслеживать маршруты движения украинской бронетехники, вовлеченной в контрнаступательные операции ВСУ на восточном фронте, в частности под Бахмутом.

Полученные сведения фигурант дистанционно передавал участнику подконтрольного РФ псевдоминистерства государственной безопасности "ДНР". Для коммуникации он использовал один из мессенджеров.

Сотрудники СБУ задержали российского информатора во время выполнения им вражеского задания на территории города. Злоумышленником оказался 48-летний местный житель, который по собственной инициативе предложил захватчикам помощь в войне против Украины.

По предварительной информации, на контакт с агрессором мужчина вышел через один из прокремлевских телеграм-каналов. Для сбора разведданных он привлек еще двух жителей города, скрыто наблюдавших за локациями Сил обороны как рядовые граждане.

В СБУ отметили, что в настоящее время фигурант под стражей, продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюремного заключения.