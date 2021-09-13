На Донетчине СБУ задержала бывшего боевика "ДНР"
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали гражданина Украины, активного участника незаконного вооруженного формирования
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Известно, что им оказался житель города Курахово Донецкой области, который в 2014-2015 годах по идейным убеждениям находился в составе НВФ "ДНР".
По данным правоохранителей, в указанный период злоумышленник принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области. Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, в Курахово Донецкой области.
"Боевик признал свою вину и подтвердил пребывание в должности командира 2 мотострелкового взвода батальона "Оплот" "ДНР", а затем в должности "дежурного" так называемой Русской православной армии, - говорится в сообщении.
В ходе следственных действий злоумышленник предоставил информацию о других членах незаконного вооруженного формирования.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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