Об этом сообщила Нацполиция в телеграмме .

За сутки оккупанты 17 раз накрыли огнем 11 городов и сел Донетчины. Они разрушили и повредили 43 дома, в том числе 10 многоквартирных.

Россияне обстреляли города Бахмут, Славянск, Авдеевка, Часов Яр, пгт Северное и Южное, села Александровка, Курдюмовка, Желательное, Тоненькое, Воздвиженка. В результате погибли и убиты мирные жители.

Оккупанты применили авиацию, ракеты зенитного ракетного комплекса "С-300", "грады", "ураганы", "смерчи" и артиллерию. Они целенаправленно били по жилому сектору.

"Разрушения получили 58 гражданских объектов - дома, школа, ферма, торговый центр, остановка общественного транспорта, огнеупорный комбинат, фитнес-клуб, железная дорога, газораспределительная станция, линия электропередач и т.д.", - подчеркнули в полиции.

Полиция и СБУ приступила к производству по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.