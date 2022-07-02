На Донетчине россияне за сутки обстреляли 58 объектов, в том числе 43 дома, есть убиты и ранены
В Донецкой области 1 июля россияне обстреляли 43 дома, школу, ферму, железную дорогу и линию электропередач, есть погибшие и раненые
Об этом сообщила Нацполиция в телеграмме .
За сутки оккупанты 17 раз накрыли огнем 11 городов и сел Донетчины. Они разрушили и повредили 43 дома, в том числе 10 многоквартирных.
Россияне обстреляли города Бахмут, Славянск, Авдеевка, Часов Яр, пгт Северное и Южное, села Александровка, Курдюмовка, Желательное, Тоненькое, Воздвиженка. В результате погибли и убиты мирные жители.
Оккупанты применили авиацию, ракеты зенитного ракетного комплекса "С-300", "грады", "ураганы", "смерчи" и артиллерию. Они целенаправленно били по жилому сектору.
"Разрушения получили 58 гражданских объектов - дома, школа, ферма, торговый центр, остановка общественного транспорта, огнеупорный комбинат, фитнес-клуб, железная дорога, газораспределительная станция, линия электропередач и т.д.", - подчеркнули в полиции.
Полиция и СБУ приступила к производству по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
- 1 июля в Донецкой области российские кафиры убили по меньшей мере 4 мирных жителей, еще 12 ранили.
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