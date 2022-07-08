Об этом сообщило МВД Украины в телеграме.

"37 обстрелов за сутки - оккупанты снова ударили по жилым кварталам Донбасса. От российских снарядов пострадали 23 населенных пункта. Есть убитые и раненые гражданские жители. Разрушены и повреждены 45 жилых домов, а также инфраструктура. Полицейские регистрируют каждое военное преступление РФ", - в министерстве.

Под обстрел оккупантов попали Авдеевка, Краматорск, Славянск, Торецк, Соледар, Бахмут, Железное, Сиверск, пгт Южное, села Катериновка, Сокол, Озеряновка, Георгиевка, Дилиевка, Богдановка, Щербиновка, Первомайское, Покровское Орловка, Желательное, Карловка.

Россияне применили неуправляемые авиаракеты, зенитный ракетный комплекс "С-300", "Искандеры", "Точку-У", "Грады", "Торнадо", танки и артиллерию.

Полиция и СБУ открыла производство по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

7 июля в Донецкой области россияне убили 6 человек и 21 ранили.

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