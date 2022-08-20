Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 19 августа россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 4 в Бахмуте, 1 в Дружбе, 1 в Константиновке и 1 в Северном. Еще 13 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно установить.

18 августа в Донецкой области оккупанты убили 5 гражданских, еще 10 ранили.

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