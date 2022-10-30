Об этом сообщила представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в фейсбуке.

С 1 мая россияне почти каждый день обстреливали предприятие "Феникс" ракетами и артиллерией. Россияне начинали бить в конце смены на производстве. В 17:30 работники выходили из цехов, и когда они по улице шли к транспорту, оккупанты начинали обстрел. Тогда на предприятии работало более 150 человек. Оккупанты били по "Фениксу", пока не перебили все коммуникации, оборудование, убили птицу.

"Себестоимость курицы к тому времени составила в среднем 150 гривен. У нас их было 800 тыс. Вот и считайте: только на птице предприятие потеряло 120 млн гривен. А еще оборудование, помещение. Общий ущерб еще не подсчитали", - сообщил владелец предприятия. Игорь Зиньковский.

Сейчас на производстве убирают убитых птиц, восстанавливают крыши, коммуникации. Несколько кур выжили, несмотря на отсутствие привычных условий.

Татьяна Игнатченко отметила, что предприятие называется "Феникс", поскольку восстановили производство, уничтоженное россиянами в Луганской области в 2014 году.

29 октября в Донецкой области россияне убили 5 гражданских, ранили еще восьмерых.

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