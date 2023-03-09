Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире Еспресо.

"Инициативы никакой нет. На Угледарском, Авдеевском, Марьинском направлениях враг отказывается атаковать", - подчеркнул он.

По словам Алексея Дмитрашковского, командира 155-й бригады морской пехоты ВС РФ отвезли в Ростов за отказ выполнять боевое распоряжение. Также не идут в атаку российские батальоны "Степь" и "Тигр", прибывшие на помощь оккупантам. Более 20 военных 126-й бригады тоже отказываются атаковать Силы обороны.

"Можно уверенно говорить, что враг получил отпор в полном объеме и понимает, что атаковать нет смысла, ведь это приводит лишь к потерям. Но команда из РФ поступает взять Донетчину любой ценой. Пока без успехов", - заметил спикер о пресс-центра Сил обороны Таврического направления.