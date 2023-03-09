На Донетчине россияне отказываются идти в атаку
На Угледарском, Авдеевском, Марьинском направлениях оккупанты отказываются атаковать Силы обороны
Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире Еспресо.
"Инициативы никакой нет. На Угледарском, Авдеевском, Марьинском направлениях враг отказывается атаковать", - подчеркнул он.
По словам Алексея Дмитрашковского, командира 155-й бригады морской пехоты ВС РФ отвезли в Ростов за отказ выполнять боевое распоряжение. Также не идут в атаку российские батальоны "Степь" и "Тигр", прибывшие на помощь оккупантам. Более 20 военных 126-й бригады тоже отказываются атаковать Силы обороны.
"Можно уверенно говорить, что враг получил отпор в полном объеме и понимает, что атаковать нет смысла, ведь это приводит лишь к потерям. Но команда из РФ поступает взять Донетчину любой ценой. Пока без успехов", - заметил спикер о пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
- 8 марта директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сказал, что РФ не будет продвигаться в случае захвата Бахмута, ведь находится на решающем этапе исчерпания сил на Донетчине.
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