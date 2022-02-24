На Донетчине Россия обстреляла окрестности Авдеевки и четырех поселков

Об этом сообщил глава Донецкой ВГА Павел Кириленко.



"На этот час в Донецкой области зафиксированы обстрелы фактически вдоль всей линии столкновения.

В частности, из минометов и артиллерии обстреляны окрестности Авдеевки, Зайцево, Нью-Йорка, Пивденного, Шумов", - написал он.



Он добавил, что в Новолуганском пострадал гражданский мужчина в возрасте около 60 лет. Его в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение в Бахмуте.

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