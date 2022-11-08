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На Донетчине продолжаются жестокие позиционные бои, но не сдаем ни одного сантиметра нашей земли, – Зеленский

8 ноября, 2022 вторник
23:32
Общество

На Донетчине, несмотря на масштабные потери, оккупанты сохраняют сверхвысокую активность и совершают десятки атак ежесуточно

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в вечернем обращении 8 ноября.

Зеленский подчеркнул: несмотря на то, что в информационном пространстве наблюдаем определенное уменьшение количества новостей с фронта, это не значит, что интенсивность боев стала меньше.

"Ситуация сложная по всему фронту. На отдельных участках продолжаются по-прежнему жестокие позиционные бои, и особенно тяжело – тоже по-прежнему – на Донетчине. Активность оккупантов там сохраняется на сверхвысоком уровне – десятки атак ежесуточно. Они понесут чрезвычайно масштабные потери, но приказ у них не изменился - так же выйти на админграницу Донетчины. Не сдаем там ни одного сантиметра нашей земли. И я благодарю всех наших героев, которые держат позиции на Донбассе", - сказал он.

Что касается Херсона, то на этом направлении, как отметил Зеленский, украинская армия действует "аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории". Воины укрепляют позиции, ломают российскую логистику, уничтожают потенциал врагов удерживать в оккупации юг нашей страны.

На Востоке украинское войско шаг за шагом движется к возвращению украинского флага во все города и общины, продолжается активное укрепление границ.

В то же время продолжается работа по восстановлению нормальной жизни в оккупированных районах Украины. Так, за прошедшие сутки в двух районах Харьковщины вернули газ и электричество более тысячи домохозяйств.

"Продолжаются ремонтные работы и на всех тех объектах энергетики, которые пострадали от недавних российских ударов. По состоянию на этот вечер около 4 млн украинцев в 14 областях и городе Киеве отключены от электроснабжения. Но большинство – именно по стабилизационным графикам, а не аварийно", – добавил Зеленский.

  • С 24 февраля до утра 8 ноября Российская Федерация потеряла на территории Украины 77170 военных, 2786 танков, 5654 ББМ и 278 самолетов

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