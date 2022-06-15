На Донетчине появились системы Tesla Powerwall 2
В Донецкой области заработали системы Tesla Powerwall 2, они снабжают резервным питанием интернет-провайдеров
Об этом передает в телеграме Минцифры.
"Системы Tesla Powerwall 2 появились на Донетчине. Tesla Powerwall 2 уже обеспечивает местных интернет-провайдеров резервным питанием, несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие электричества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мощному аккумулятору и солнечным панелям от Илона Маска врачи, коммунальщики, пожарные и жители городов будут оставаться на связи.
- Илон Маск, кроме станций спутникового интернета Starlink, 29 апреля передал Украине солнечные панели и системы хранения энергии Tesla Powerwall.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.28
Покупка 34.28Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.65Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное