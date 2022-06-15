На Донетчине появились системы Tesla Powerwall 2

Об этом передает в телеграме Минцифры.

"Системы Tesla Powerwall 2 появились на Донетчине. Tesla Powerwall 2 уже обеспечивает местных интернет-провайдеров резервным питанием, несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие электричества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря мощному аккумулятору и солнечным панелям от Илона Маска врачи, коммунальщики, пожарные и жители городов будут оставаться на связи.

Илон Маск, кроме станций спутникового интернета Starlink, 29 апреля передал Украине солнечные панели и системы хранения энергии Tesla Powerwall.

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