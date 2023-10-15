На Донетчине планируют эвакуацию семей с детьми из Торецкой и Марьинской громад
В ближайшее время в Торецкой и Марьинской громадах Донецкой области планируют объявить принудительную эвакуацию семей с детьми
Об этом говорится на сайте Донецкой ОГА.
"Соответствующие представления уже подготовлены местными администрациями и переданы в Кабинет министров. Речь идет о Торецкой и Марьинской громадах", - заявил исполняющий обязанности начальника Донецкой ОВ Игорь Мороз.
По его словам, в настоящее время в Торецкой громаде находятся около 240 детей, в Марьинской - 19.
Эвакуация детей с Донетчины: что известно
В марте 2023 года Кабинет Министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей в сопровождении одного из родителей или другого законного представителя из зон активных боевых действий.
5 августа из девяти населенных пунктов Донецкой области, расположенных вблизи районов ведения боевых действий, принудительно эвакуировали 130 детей.
28 августа начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что в прифронтовых населенных пунктах области остаются 89 детей, их планируют эвакуировать в ближайшие недели.
По состоянию на 19 сентября 2023 года в Донецкой области из 30 населенных пунктов эвакуировали всех детей - речь идет про 229 человек. В частности, детей эвакуировали из Бахмута и Угледара.
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