Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в телеграме .

"За 28 октября россияне убили трех мирных жителей Донбасса: двоих в Курдюмовке и одного в Пивничном. Также за вчера стало известно о восьми раненых", - отметил он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

27 октября в Донецкой области россияне убили 4 гражданских, еще 9 ранили. Найдены тела 5 погибших во время оккупации.

27 октября из-под завалов домов в Святогорске Донецкой области достали тело женщины . Под развалинами может оставаться еще один погибший человек.

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