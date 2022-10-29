На Донетчине оккупанты за сутки убили 3 гражданских, еще 8 получили ранения
В Донецкой области 28 октября россияне убили троих гражданских, еще восьмерых ранили. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в телеграме .
"За 28 октября россияне убили трех мирных жителей Донбасса: двоих в Курдюмовке и одного в Пивничном. Также за вчера стало известно о восьми раненых", - отметил он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 27 октября в Донецкой области россияне убили 4 гражданских, еще 9 ранили. Найдены тела 5 погибших во время оккупации.
- 27 октября из-под завалов домов в Святогорске Донецкой области достали тело женщины . Под развалинами может оставаться еще один погибший человек.
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