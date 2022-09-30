На Донетчине оккупанты в течение суток убили 8 гражданских и ранили еще 17
В Донецкой области 29 сентября россияне убили 8 гражданских, ранили 17. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе нельзя установить
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 29 сентября россияне убили 8 мирных жителей Донбасса: 4 в Долине, 1 в Богородичном, 1 в Славянске, 1 в Водяном, 1 в Шевченко. Еще 17 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 28 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса, ранили еще 4.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.73
Покупка 40.73Продажа 41.69
-
EUR
Покупка 39.13Продажа 40.33
- Актуальное
- Важное