Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 29 сентября россияне убили 8 мирных жителей Донбасса: 4 в Долине, 1 в Богородичном, 1 в Славянске, 1 в Водяном, 1 в Шевченко. Еще 17 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

28 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса, ранили еще 4.

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