На Донетчине оккупанты обстреляли Центр безопасности граждан
Российская армия обстреляла Святогорск, попав в один из первых Центров безопасности граждан
Об этом сообщает ГСЧС.
Стало известно, что российские захватчики произвели обстрел одного из первых Центров безопасности граждан, базировавшегося в Святогорске Донецкой области.
Отмечается, что спасатели не пострадали и были передислоцированы в город Славянск.
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