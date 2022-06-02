Об этом сообщает ГСЧС.

Стало известно, что российские захватчики произвели обстрел одного из первых Центров безопасности граждан, базировавшегося в Святогорске Донецкой области.

Отмечается, что спасатели не пострадали и были передислоцированы в город Славянск.

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