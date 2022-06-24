Об этом информирует Донецкая ОВА .

"Константиновка претерпела вражеский ракетный удар - известно про по меньшей мере одного погибшего гражданского, повреждено хозяйственное помещение теплосетей. Также от обстрела пострадали автомобили спасателей, которые прибыли для подвоза воды жителям города. Из-за боевых действий Константиновка до сих пор остается без централизованного водоснабжения", - отметили в пресс-службе.

Райгородок в Николаевской громаде россияне обстреляли из артиллерии – 2 человека погибли и один ранен. В Марьинской громаде ночью продолжались артиллерийские и минометные обстрелы.

"В Максимильяновке снарядами поврежден детсад, четыре жилых дома, еще в трех от обстрелов начались пожары. ВСУ отражает все вражеские атаки на этом направлении", - добавили в ДОВА.

Все военные преступления РФ зафиксированы.

Всего за 24 июня оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области: двоих в Райгородке, еще двоих в Старом Караване и одного человека в Константиновке. Еще четверо – ранены.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый россиянин ответит за преступления на украинской земле", - добавил глава области Павел Кириленко .