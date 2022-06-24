На Донетчине оккупанты обстреляли Константиновку, Райгородок и Максимильяновку: трое погибли
24 июня армия РФ обстреляла Константиновку, Райгородок и Максимильяновку. Известно, что три человека погибли, еще один - получил ранения
Об этом информирует Донецкая ОВА .
"Константиновка претерпела вражеский ракетный удар - известно про по меньшей мере одного погибшего гражданского, повреждено хозяйственное помещение теплосетей. Также от обстрела пострадали автомобили спасателей, которые прибыли для подвоза воды жителям города. Из-за боевых действий Константиновка до сих пор остается без централизованного водоснабжения", - отметили в пресс-службе.
- Сегодня, в ночь на 24 июня, российские оккупанты обстреляли пожарную часть в Константиновке Донецкой области. Ранены четыре спасателя.
- Украинским военным придется отойти от Северодонецка в Луганской области, ведь растет число погибших.
- По состоянию на утро 24 июня боевые действия за Северодонецк продолжились .
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