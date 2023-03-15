На Донетчине оккупанты нашли способ "легализовать" мародерство покинутых домов
Оккупационная администрация захваченных районов Донецкой области объявила о создании "нотариальной палаты"
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Фактически имитация правового поля нужна оккупантам, чтобы легализовать мародерство покинутых домов, жители которых выехали из-за боевых действий и последующей оккупации региона РФ. Также "нотариусы" нужны для того, чтобы нарастить темпы паспортизации, ведь новые документы о правособственности будут регистрироваться только с российским документом, а без документа имущество владельца могут объявить владельца могут объявить "бесхозным" и затем отобрать", - пишет ЦНС.
В Центре также отметили, что любые визии со стороны "нотариусов" и любые документы окупантов юридически ничтожны и не будут никогда признаны.
"Юридической силы у этой "нотариальной палаты" нет. Все же "нотариусы" по акту являются грабителями и будут нести ответственность после деоккупации региона", - говорится в материале.
- Сегодня, 15 марта, в Мариуполе заметили новые метки на военной технике российских оккупантов.
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