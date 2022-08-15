На Донетчине нашли мертвым политика из Алтайского края РФ Евгения Новикова
Российский политик пропал еще 10 июля, его опознали по черепу и признали погибшим
Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.
Как отметили в одном из местных алтайских изданий, на этой неделе в Барнаул будет доставлено тело заместителя председателя Общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова. Об этом сайту сообщили сразу два источника.
Евгений Новиков уехал в самопровозглашенную "ДНР" в июле якобы "с гуманитарной миссией". Пропал возле Шахтерска 10 июля. Его родственники приступили к поискам и обращались через соцсети с просьбой помочь.
Евгений Новиков родился 17 августа 1969 года. Возглавлял исполком краевой организации "Российского союза ветеранов Афганистана". Его назначали в общественную палату региона четыре созыва подряд.
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