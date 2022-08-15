Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Как отметили в одном из местных алтайских изданий, на этой неделе в Барнаул будет доставлено тело заместителя председателя Общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова. Об этом сайту сообщили сразу два источника.

Евгений Новиков уехал в самопровозглашенную "ДНР" в июле якобы "с гуманитарной миссией". Пропал возле Шахтерска 10 июля. Его родственники приступили к поискам и обращались через соцсети с просьбой помочь.

Евгений Новиков родился 17 августа 1969 года. Возглавлял исполком краевой организации "Российского союза ветеранов Афганистана". Его назначали в общественную палату региона четыре созыва подряд.

14 августа ВСУ нанесли удар по штабу ЧВК Вагнера в Попасной.

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