На Донетчине из-за обстрелов обесточена шахта, без света - часть абонентов в 6 областях
В Украине из-за вражеских обстрелов без света остается часть абонентов в шести областях. В частности, в Донецкой области обесточена шахта и 12 населенных пунктов
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В Донецкой области из-за обстрелов были повреждены две воздушные линии 330 кВ, что привело к разгрузке ТЭС и обесточению одной из шахт. Также из-за повреждений линий в результате вражеских обстрелов в области обесточены 12 населенных пунктов, где зарегистрированы 14 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.
Также остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.
В ведомстве отметили, что ремонтные бригады работают там, где это безопасно.
Кроме того, по всей стране идет масштабная кампания по ремонту поврежденного российскими обстрелами оборудования ТЭС и ГЭС.
- По состоянию на конец лета в Украине уже отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тыс. МВт. Это более 60% от общего количества.
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