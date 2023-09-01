На Донетчине из-за обстрелов обесточена шахта, без света - часть абонентов в 6 областях

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В Донецкой области из-за обстрелов были повреждены две воздушные линии 330 кВ, что привело к разгрузке ТЭС и обесточению одной из шахт. Также из-за повреждений линий в результате вражеских обстрелов в области обесточены 12 населенных пунктов, где зарегистрированы 14 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

Также остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

В ведомстве отметили, что ремонтные бригады работают там, где это безопасно.

Кроме того, по всей стране идет масштабная кампания по ремонту поврежденного российскими обстрелами оборудования ТЭС и ГЭС.