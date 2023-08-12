Об этом сообщает Минэнерго.

"Взрывной волной поврежден газопровод в Донецкой области. Произошла утечка газа, которую удалось локализовать. Из-за падения давления в газопроводе были временно отключены бытовые потребители", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за вражеского террора без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Последствия непогоды

В результате грозового шторма обесточены 127 населенных пунктов в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях. Из них больше всего 71 населенный пункт, в Сумской области.

"Ремонтные работы по востановлению поставок электроэнергии продолжаются", - добавили в сообщении.