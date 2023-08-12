На Донетчине из-за обстрела РФ поврежден газопровод
Российские оккупанты продолжают атаковать приграничные регионы Украины. Так, террористы ударили по газопроводу в Донецкой области, произошла утечка газа
Об этом сообщает Минэнерго.
"Взрывной волной поврежден газопровод в Донецкой области. Произошла утечка газа, которую удалось локализовать. Из-за падения давления в газопроводе были временно отключены бытовые потребители", - говорится в сообщении.
Кроме того, из-за вражеского террора без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.
Последствия непогоды
В результате грозового шторма обесточены 127 населенных пунктов в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях. Из них больше всего 71 населенный пункт, в Сумской области.
"Ремонтные работы по востановлению поставок электроэнергии продолжаются", - добавили в сообщении.
- В пятницу, 11 августа, российские террористы обстреляли Елизаветовку Марьинской громады Донецкой области. В результате погибла женщина и ранен мужчина.
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