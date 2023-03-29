Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко посетил прифронтовую Донетчину и заявил, что на одном из самых горячих направлений продолжается жизнь и активно функционирует культурный фронт.

Из тысячи культурных заведений области более 700 повреждены или разрушены.

"Россияне специально их обстреливают. Поврежден дом культуры в Константиновке, эвакуированы музеи в Краматорске, библиотеки и художественные школы, которые превратились в реальные центры несокрушимости, а иногда - продолжают работу", - отмечают в пресс-службе.

С председателем ОВА Павлом Кириленко обсуждали увеличение присутствия украинских культурных деятелей в Донецкой области, обновление фонда библиотек украинскими книгами и усиление работы медиа.

Сообщается, что речь шла также о продолжении работы "Культурного десанта" в различных формах, в том числе с участием коллективов национальных учреждений, работа с ментальным здоровьем через арттерапию и привлечение местных жителей Донбасса к культурным практикам.