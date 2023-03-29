На Донетчине из тысячи культурных учреждений в результате российской войны повреждены или разрушены более 700
По состоянию на 29 марта на территории Донецкой области в результате агрессии российского войска из 1000 культурных учреждений повреждены или разрушены более 700
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко посетил прифронтовую Донетчину и заявил, что на одном из самых горячих направлений продолжается жизнь и активно функционирует культурный фронт.
Из тысячи культурных заведений области более 700 повреждены или разрушены.
"Россияне специально их обстреливают. Поврежден дом культуры в Константиновке, эвакуированы музеи в Краматорске, библиотеки и художественные школы, которые превратились в реальные центры несокрушимости, а иногда - продолжают работу", - отмечают в пресс-службе.
С председателем ОВА Павлом Кириленко обсуждали увеличение присутствия украинских культурных деятелей в Донецкой области, обновление фонда библиотек украинскими книгами и усиление работы медиа.
Сообщается, что речь шла также о продолжении работы "Культурного десанта" в различных формах, в том числе с участием коллективов национальных учреждений, работа с ментальным здоровьем через арттерапию и привлечение местных жителей Донбасса к культурным практикам.
- Ранее Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал ПАСЕ признать культурный геноцид со стороны России и способствовать возвращению культурных ценностей в Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.49
Покупка 37.49Продажа 38.34
-
EUR
Покупка 40.32Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное