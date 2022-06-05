На Донетчине и Луганщине россияне обстреляли 32 города и села за сутки: 4 человека погибли, 13 получили ранения
В Донецкой и Луганской областях 4 июня россияне обстреляли 81 объект, 75 из них - дома, убили 4 человека и 13 ранили
Об этом сообщила группировка Объединенных сил в фейсбуке .
В Луганской области под обстрелами оказались Северодонецк, Боровское, Лисичанск, Привилегия, Новодружеск, Белогоровка, Золотое, Горное, Камышеваха, Тошковка, Врубовка, Устиновка, Сиротино, Николаевка. В Донецкой области от вражеского огня пострадали вдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Времовка, Марьинка, Нью-Йорк, Васильевка, Маяки, Сокол, Керамик, Новомихайловка, Крещение, Острое, Адамовка, Хромово, Дружковка, Святогорск.
"Враг продолжает убивать мирное население украинского Донбасса. Погибли по меньшей мере 4 гражданских лица, 13 человек ранены. Информация о пострадавших и погибших уточняется", - отметили в Объединенных силах.
Россияне разрушили и повредили 81 гражданский объект, среди которых: 75 жилых домов, цех металлообработки завода "Энергомашспецсталь и бытовой корпус Новокраматорского машиностроительного завода (Краматорск), цех КВПиА предприятия "АЗОТ" (Северодонецк), гаражи ), детский лагерь "Огонек" и коммунальное предприятие (Бахмут), Всехсвятский скит Святогорской лавры (Татьяновка), отделение Укрпочты (Лисичанск).
"Пиротехники подразделений ГСЧС, входящих в состав группировки Объединенных сил, обнаружили и обезвредили 63 взрывоопасных предмета в Краматорском, Бахмутском, Покровском, Волновахском районах Донбасса", - отметили в ВСУ.
В течение 4 июня спасатели эвакуировали из зоны боевых действий 544 человека. В 16:30 5 июня в Покровск прибудет эвакуационный поезд №234/233 Покровск – Днепр – Львов.
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