На Донетчине и Луганщине отбиты девять атак российских оккупантов, враг понес убытки в технике, - Генштаб ВСУ
За 21 мая на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили девять атак врага, уничтожили пять танков, четыре артиллерийские системы, десять единиц боевой техники и два автомобиля. ПВО поразили БПЛА "Орлан-10" и сбили две крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила двенадцать единиц российской военной техники
Об этом информирует на странице в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения Беларуси в приграничных районах Гомельской области разворачивают дополнительную радиоэлектронную разведку. Есть угроза ракетных и авиационных ударов из Белоруссии.
На Северском направлении армия РФ продолжает обстреливать населенные пункты и инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях. За прошедшие сутки кафиры вели огонь вблизи населенных пунктов Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравье.
На Слобожанском направлении враг из состава 6 армии Западного округа и балтийского флота ведет боевые действия, чтобы удержать занимаемые на Харьковском направлении рубежи и недопущение выхода украинских воинов на государственную границу.
Враг готовится к наступлению на Славянском направлении – продолжают артиллерийские обстрелы вблизи Вернополья, Дубровного и Довгенького.
В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Также он увеличивает базы материально-технического обеспечения и ремонта.
В Донецком направлении российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ и выйти на админграницы Луганщины. Также они нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.
На Лиманском направлении активных боевых действий не было, однако враг обстреливал объекты инфраструктуры вблизи Лимана, Озерного, Закотного и Серебрянки.
На Северодонецком направлении противник минометов и ствольной артиллерии обстреливает позиции украинских защитников вдоль всей линии столкновения. Наибольшее внимание врага сосредоточено в направлении Северодонецка и Лисичанска. Противник штурмовал в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. Наступление кафиров отбили наши воины, враг понес потери и отступил на старые позиции.
На Бахмутском направлении, противник по артиллерии целится по районам населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении российские кафиры понесли потери вблизи Красногоровки.
На Кураховском направлении противник вел безрезультатные штурмовые действия в районе Марьинки. Обстреливал Новомихайловку и Владимировку. Нанес авиаудары по Никольскому и Екатериновке.
В Новопавловском и Запорожском направлениях враг пытался закрепиться и обстреливал позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру.
На Южнобужском направлении обошлось без активных боевых действий. Оккупанты сосредоточили усилия на содержании занятых рубежей, разведке, наращивании системы противовоздушной обороны и инженерном оборудовании позиций. Впрочем, проводились обстрелы наших позиций с применением минометов и ствольной артиллерии.
На Бессарабском направлении ситуация изменений не претерпела.
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