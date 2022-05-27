Об этом сообщила группировка Объединенных сил в фейсбуке .

"За минувшие сутки, 26 мая, обстрелы российских войск подверглись 55 населенным пунктам в Донецкой и Луганской областях. Под вражескими обстрелами погибают мирные люди: за сутки российские военные преступники убили 13 гражданских людей, еще по меньшей мере 15 человек ранены", - говорится в заявлении.

Оккупанты разрушили и повредили 169 гражданских объектов, в том числе 137 жилых домов, 12 частных предприятий, механический цех рудника "Артемсоль", пожарную часть со специальной техникой, гаражи, автомобили, школа, база отдыха "Зеленая роща", гостиничный комплекс "Лисичанск" и "Дом техники", в котором расположен центр гуманитарной помощи Лисичанска.

В Донецкой области спасатели потушили шесть пожаров в Соледаре, Святогорске и Крестище. В Луганской области это невозможно сделать из-за российских обстрелов. Пиротехники обезвредили 32 взрывоопасных предмета в Покровском и Северодонецком районах. В течение 26 мая из зон боевых действий были эвакуированы 759 человек.