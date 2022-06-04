Об этом сообщила группировка Объединенных сил в фейсбуке .

"За минувшие сутки, 3 июня, российские войска обстреляли 25 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей", - отметили в ВСУ.

В Донецкой области под огнем оказались Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Марьинка, Нью-Йорк, Васильевка, Маяки, Сокол, Керамик, Новомихайловка. В Луганской области коккупанты били по Северодонецку, Боровскому, Лисичанску, Привилле, Новодружеске, Белогоровке, Золотому, Горному, Камышевасу, Тошковцу, Врубовке, Устиновке, Сиротиному, Николаевке.

"Погибли по меньшей мере 4 гражданских лица, еще четверо ранены. Среди погибших в г. Горское - мать с ребенком. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Российские военные преступники разрушили и повредили 47 многоэтажных и частных домов, линию электропередач", - подчеркнули в группах Объединенных сил.

Пиротехники ГСЧС в сутки обнаружили и обезвредили 39 взрывоопасных предметов в Краматорском, Покровском, Волновахском районах Донецкой области. Также спасатели 3 июня эвакуировали 1487 человек.

3 июня в Луганской области россияне убили 3 человека, в том числе ребенка, ранили гражданских и повредили по меньшей мере 33 дома.

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