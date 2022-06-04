На Донетчине и Луганщине оккупанты за сутки обстреляли 25 городов и сел: убили 4 человека, в том числе ребенка, еще 4 ранили
В Донецкой и Луганской областях 3 июня россияне убили 4 человека, 4 ранили, повредили 47 домов и линию электропередач
Об этом сообщила группировка Объединенных сил в фейсбуке .
"За минувшие сутки, 3 июня, российские войска обстреляли 25 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей", - отметили в ВСУ.
В Донецкой области под огнем оказались Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Марьинка, Нью-Йорк, Васильевка, Маяки, Сокол, Керамик, Новомихайловка. В Луганской области коккупанты били по Северодонецку, Боровскому, Лисичанску, Привилле, Новодружеске, Белогоровке, Золотому, Горному, Камышевасу, Тошковцу, Врубовке, Устиновке, Сиротиному, Николаевке.
"Погибли по меньшей мере 4 гражданских лица, еще четверо ранены. Среди погибших в г. Горское - мать с ребенком. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Российские военные преступники разрушили и повредили 47 многоэтажных и частных домов, линию электропередач", - подчеркнули в группах Объединенных сил.
Пиротехники ГСЧС в сутки обнаружили и обезвредили 39 взрывоопасных предметов в Краматорском, Покровском, Волновахском районах Донецкой области. Также спасатели 3 июня эвакуировали 1487 человек.
- 3 июня в Луганской области россияне убили 3 человека, в том числе ребенка, ранили гражданских и повредили по меньшей мере 33 дома.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное