Об этом сообщил штаб ООС в фейсбуке .

"В течение минувших суток, 19 мая, российские войска обстреляли 54 населенных пункта в Луганской и Донецкой областях. Московские военные преступники продолжают уничтожать инфраструктуру Донбасса. Варварскими авиационными ударами и обстрелами решисты за сутки полностью разрушили или повредили 105 жилых домов и еще 15 гражданских объектов, среди которых больница, общежитие, спорткомплекс, торговый центр, здания банка, санатория, райотдела образования, а также автопредприятие, складские помещения, газопровод, автомобили. Значительные разрушения получили многоэтажные застройки Северодонецка, Лисичанская, Авдеевки, Бахмута", - говорится в заявлении.

В Донецкой области спасатели потушили шесть пожаров в результате российских обстрелов. В Луганской области из-за боевых действий погасить огонь невозможно.

"По оперативной информации, под вражескими обстрелами погибли около 20 мирных жителей и по меньшей мере 50 человек ранены. Предварительно, количество жертв в Северодонецке, Авдеевке, Лисичанске, Марьинке, других городах и селах может быть намного больше, информация уточняется", - отметили в штабе ООС.

Сейчас идет поиск людей. Его усложняют авианалеты, интенсивные ракетные удары и артиллерийские обстрелы кафиров.

В течение 19 мая из зоны боевых действий спасатели эвакуировали 1044 гражданских. Также они завезли воду и резингрузы в пострадавшие районы Торецка, Авдеевки, Красногоровки, Белицкого, Лисичанска и Покровска.