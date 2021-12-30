На Донетчине будут судить основателя псевдопатриотического детского военного клуба "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Следствие установило, что 51-летний житель Горловки в 2015 и 2016 году на оккупированной территории Донецкой области создал несколько детских военно-патриотических клубов. В них несовершеннолетних воспитывают на идеях сепаратизма, формируют ненависть к Украине и учат военному делу.







"Под руководством обвиняемого несовершеннолетние проходят военную подготовку для последующей службы в структурных подразделениях и вооруженных формированиях оккупационной администрации РФ и так называемой Республиканской гвардии ДНР", - говорится в сообщении.



Кроме того, в "клубах" дети изучают рукопашный бой и владение огнестрельным оружием. Также несовершеннолетних приучают защищать интересы боевиков ценой своей жизни.







Прокуратура направила в отношении мужчины в суд обвинительный акт. Он подозревается в содействии деятельности террористической организации, руководстве не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304 УК Украины).

Напомним, глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил об отказе от курса на федерализацию в составе Украины. По его словам, возглавляемое им "государство" на самом деле должно быть "российским национальным".