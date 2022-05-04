На Донбассе за сутки в результате оккупационных обстрелов погибли более 20 гражданских

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмм.



"Россия убивает гражданских! За 3 мая россияне убили 21 мирного жителя Донбасса и ранили еще 27. Это – самое большое количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска", - подчеркнул он.



Среди погибших гражданских: 10 – в Авдеевке, 5 – в Лимане, 4 – в Угледаре, 1 – в Великой Новоселке и 1 – в Шандриголовом.



"Удалось также уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. За каждое преступление, совершенное на нашей земле, россияне понесут наказание!" – добавил Кириленко.



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