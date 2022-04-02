На Донбассе за сутки отбили 6 атак врага и уничтожили 17 единиц техники, - штаб ООС

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 6 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники в сообщении.

Напомним, сегодня, 2 апреля, стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

ОТУ "Восток" сообщил, что за прошедшие сутки отбили 2 атаки врага, уничтожили 80 оккупантов и 9 единиц техники.

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