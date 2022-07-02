Об этом сообщило оперативное командование "Север" в телеграмме .

"Как один точный удар может лишить противника техники стоимостью $15 млн? Очень просто: когда в степях Донбасса украинские артиллеристы встречают такой распиаренный российский зенитный комплекс "Панцирь-1С". Итог битвы – на видео", – отметили в ВСУ.

"Панцирь-1С" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения и защиты от наземных и надводных угроз. Машину разработало Тульское конструкторское бюро приборостроения в 1994 году. С тех пор его мдернизировали. В конце 2012 года "Панцирь-С1" стала использовать российскую армию.

"Время развертывания комплекса - до 5 минут. Боекомплект "Панцира-С1": 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядов. Ракетами могут поражать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км; снаряды могут лететь расстояние до 4 км. - $15 млн", - отметили в оперативном командовании.

1 июля зенитное ракетное подразделение ВСУ уничтожило российский беспилотник примерно $7 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb