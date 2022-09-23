Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

За день, 23 сентября, на оккупированных территориях были уничтожены 3 российских склада с боекомплектами, 2 командных пункта и 1 база россиян.

Склады были демилитаризированы в Бериславском, Каховском районах Херсонской области и Васильевском районе Запорожской.

Командные пункты уничтожены в Геническом и Каховском районах Херсонской области, а база в Ясиноватой, Донбасс.

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