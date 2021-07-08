На Донбассе во время обстрела оккупантов украинский военный получил пулевое ранение
8 июля российские оккупационные войска обстреляли позиции ООС, в результате чего ранен украинский военный
Об этом сообщает оперативно-тактическая группа (ОТГ) "Востока".
"Сегодня, 8 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки " Восток " вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников", - говорится в сообщении.
Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение.
Его доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям СММ ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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