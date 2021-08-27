На Донбассе во время обстрела оккупантов погиб украинский военный
Российские оккупационные войска на Донбассе обстреляли украинские позиции, в результате чего погиб военный ВСУ
Об этом передает оперативно-тактическая группировка "Восток".
"Сегодня, 27 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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