На Донбассе во время боя морские пехотинцы уничтожили 29 российских оккупантов и БМП
23 октября бойцы ВМС ликвидировали боевую машину пехоты и еще 29 российских захватчиков во время боя в Донецкой области
Об этом сообщает Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины .
"23 октября военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - пишет прессслужба.
Сообщается, что только за минувшие сутки в Донецком направлении отдельный батальон морской пехоты во время восстановления ранее утраченных позиций ликвидировали 29 человек оккупантов и БМП армии РФ.
Также артиллеристы наносили огненное поражение по подразделениям российских захватчиков на территории Украины.
"Окончательные потери врага уточняются", – добавили в ВМС.
- Украинская авиация в течение 23 октября нанесла 11 ударов по местам сосредоточения противника, а ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, четыре состава боеприпасов и зенитный ракетный комплекс.
- ВСУ выполнили 130 огневых задач в день и уничтожили российскую станцию "Зоопарк-1" в Херсонской области.
- Генштаб подтвердил уничтожение трех вражеских БМ-21 "Град" и эвакуацию 70 раненых оккупантов в Запорожье.
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