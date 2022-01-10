На Донбассе в результате подрыва погибли двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", - говорится в сообщении.



Кроме того, российские оккупационные войска произвели два обстрела украинских позиций.



Дважды в сторону Песков оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В штабе сообщают, что рубеж украинских подразделений не изменился, а силы ВСУ контролируют ситуацию и сдерживают агрессию Российской Федерации против Украины.