На Донбассе в День защитника Украины оккупанты трижды нарушали "тишину"
На Донбассе оккупанты в День защитника Украины трижды открывали огонь по украинским позициям, один раз - с запрещенного оружия
Об этом говорится в сводке Операции объединенных сил (ООС), опубликованном на Facebook.
"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня. За прошедшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска три раза нарушали режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружение" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что вблизи Южного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Новолуганское позиции украинских воинов были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Катериновки противник открыл огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
По информации прессслужбы, потерь среди военнослужащих ООС нет.
В Пресс-служба добавили, что украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минского договоренностями вооружения.
Также отмечается, что по состоянию на 7:00 утра 15 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное