На Донбассе в День защитника Украины оккупанты трижды нарушали "тишину"

Об этом говорится в сводке Операции объединенных сил (ООС), опубликованном на Facebook.



"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня. За прошедшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска три раза нарушали режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружение" , - говорится в сообщении.



Отмечается, что вблизи Южного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Новолуганское позиции украинских воинов были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Катериновки противник открыл огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.



По информации прессслужбы, потерь среди военнослужащих ООС нет.



В Пресс-служба добавили, что украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минского договоренностями вооружения.



Также отмечается, что по состоянию на 7:00 утра 15 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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