На Донбассе украинский военный подорвался на мине
В зоне проведения ООС в результате подрыва на мине получил ранения украинский военнослужащий
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Север".
"Сегодня, 21 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки" Север ", в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранение, - говорится в сообщении.
Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
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