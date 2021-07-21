На Донбассе украинский военный подорвался на мине

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Север".



"Сегодня, 21 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки" Север ", в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранение, - говорится в сообщении.



Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.



На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

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