На Донбассе украинские воины отбили 9 атак врага, уничтожили 65 единиц техники и три БПЛА
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю
Об этом сообщает штаб ООС.
"В течение текущих суток, 26 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности украинские защитники уничтожили 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной бронированной, 3 боевые бронированные машины, 3 единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной, 4 топливозаправщика и одну зенитную установку Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10"
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.
- В соседнем оперативном районе, ОТУ "Восток", ВСУ уничтожили более 30 единиц техники и около 100 российских захватчиков
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