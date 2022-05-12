Об этом сообщает группировка Объединенных сил в facebook .

"В течение текущих суток, 11 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили девять атак врага. Украинские защитники уничтожили восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей врага и одну зенитную установку", - сообщили в группировке ОС .

Кроме этого, подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

10 мая защитники Донбасса отбили 12 атак врага , уничтожили более 40 единиц техники, вертолет и три беспилотника.

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