На Донбассе украинские военные за сутки отбили 9 атак окупантов и уничтожили 8 танков
В течение суток, 11 мая, военные группировки Объединенных сил отбили в Донецкой и Луганской областях девять атак врага
Об этом сообщает группировка Объединенных сил в facebook .
"В течение текущих суток, 11 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили девять атак врага. Украинские защитники уничтожили восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей врага и одну зенитную установку", - сообщили в группировке ОС .
Кроме этого, подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
- 10 мая защитники Донбасса отбили 12 атак врага , уничтожили более 40 единиц техники, вертолет и три беспилотника.
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