На Донбассе украинские военные отбили 10 атак врага, уничтожили около 100 оккупантов и около 30 единиц техники, - штаб ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Еспресо.TV.

"Сегодня, военнослужащие Объединенных сил в очередной раз нанесли урон российским оккупантам. Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага. Украинские защитники уничтожили: 10 БМД, 2 МТ-ЛБ, 8 танков, 7 , 1 БТР, 10 грузовых автомобилей. Потери живой силы противника составили более 100 человек", - говорится в сообщении.

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